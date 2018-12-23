Костел в Гервятах - один из самых высоких в Беларуси

В эти длинные выходные католический мир в ожидании первой звезды. Вифлеемский огонь из Иерусалима уже доставлен в костелы Беларуси.

Католики - вторая по численности конфессия в Беларуси, и в нашей стране как нигде на постсоветском пространстве сохранилось множество костелов. Один из них Троицкий в Гервятах, на границе с Литвой. Храм, который входит в топ культовых сооружений Европы.

Архитектурный шедевр, который называют белорусским Нотр-Дамом, включен практически во все туристические программы. При этом костел остается действующим. Здесь ежедневно проходят службы. Елена Бормотова - об одном из самых известных католических храмов Беларуси.

Его шпиль виден в соседней Литве. 61 метр высота Свято-Троицкого костела в Гервятах. Это одно из самых высоких культовых строений Беларуси. Красно-охристые стены архитектурного объекта не перепутаешь ни с одним другим храмом страны. Стиль неоготика. Она была востребована во всем мире. В этом стиле возводили как светские строения - Вестминстерский дворец в Лондоне или знаменитый Биг-Бен, так и религиозные. К примеру, собор Святого Патрика в Нью-Йорке или базилика Святой Клотильды в Париже.

Довольно богатая религиозная династия Домейко, один из представителей рода - ученый, национальный герой Чили Игнат Домейко - выступила меценатом строительства костела в Гервятах. Но даже они для завершения проекта вынуждены были обратиться за помощью к мужу своей дочери. Он оплачивал черепицу.

Не хватило средств и на ворота, ведущие в главное храмовое пространство. По проекту они были запланированы и даже сделаны крепежи. Но только в 21-ом веке удалось завершить задуманное. Многотонный кованый портал появился несколько лет назад.

Костел возводили из местных материалов. Буквально в нескольких сотнях метров отсюда добывали глину. На месте добычи построили временный завод по производству кирпича. В соседней деревне добывали известь и тысячами в Гервяты свозили куриные яйца, которые по старинной технологии добавляли в известь для укрепления материала. Из соседних населенных пунктов на стройку ежедневно привозили до 70 человек. Так что один из самых красивых костелов Беларуси возводили местные мастера.

При строительстве были соблюдены все нормы и учтены нюансы неоготики. Только примером для арок стал готический Нотр-Дам-де-Пари. В строгом соотношении со стилем выполнены элементы внутреннего архитектурного декора - своды, скульптуры, витражи, резные деревянные панели. Такой вот синтез искусства и религии. Даже алтари в точности повторяют контуры самого храма. Они ровесники костела. Чего не скажешь об органе. Тут мы опровергнем одну из легенд Гервят.

Музыкальный инструмент якобы разрабатывали специально под акустику костела. На самом деле орган здесь появился намного позже - после закрытия ближайших костелов. Его собирали из двух, и для храма он очень маленький. К тому же уже лет 20 нерабочий. Мы слышим электронный орган. Но по игре и звуку это идентичные инструменты