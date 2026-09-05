Костюковичи на два дня окунулись в мир поэзии, прозы и драматургии

День белорусской письменности собрал белорусов со всех уголков страны. Участников и гостей праздника поздравил Президент.

Несколько десятков локаций. От презентаций издательских домов до фестиваля прессы. Все, чтобы праздник запомнился ценителям литературы и искусства.

В каждом шатре - уникальная выставка. Президентская библиотека впервые на День письменности привезла книги из "золотого" фонда с необычной историей. Есть экземпляры из когда-то правительственной библиотеки, которую немцы вывезли в Германию. После Великой Отечественной их удалось вернуть. Сегодня они, как и многие другие, представлены впервые.

Лилия Ефимович, завотделом Президентской библиотеки Беларуси:

"Особую уникальность у нас приобретают те книги, которые были подарены Президенту Республики Беларусь. Многие из них подписаны родственниками известных личностей - Георгия Жукова, Алексея Бурдейного".

"Мы специально приехали из Хотимска. Мы долго ждали этого праздника. Мы удивлены разнообразием. Гордимся нашей страной, прошлым. Мы верим, что у нас хорошее будущее", - сказал посетитель.

Елена Секач, директор Президентской библиотеки Беларуси:

"Здесь очень хороший проект "Духовное наследие Беларуси". Мы оцифровываем с Белорусской православной церковью очень редкие издания".

День письменности - это еще и про сохранение исторической памяти. Немало экспозиций посвящено теме героизма в годы Великой Отечественной войны. 9 тыс. жителей Костюковичского района сложили головы на фронтах ради Победы. Шесть земляков стали Героями Советского Союза. Цветы от потомков легли сегодня к монументу павших за мирное небо.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы показываем белорусскую субъектность, белорусскую уникальность, белорусскую культурную неповторимость. В белорусских текстах показан наш национальный характер во всей его красоте, во всей полноте. Это емкий, цельный рассказ о нашей стране, о наших людях, о ее природе и о том, что Беларусь - это уникальное, неповторимое, самобытное явление, созданное стараниями наших людей. Поэтому белорусское слово, белорусское сердце, белорусский язык и белорусская держава - навсегда".

Концерты, вручение Национальной премии в области литературы. Знакомство с колоритом подворий. Костюковичи окунулись в атмосферу настоящего праздника.

Ирина Дорофеева, заслуженная артистка Беларуси:

"Это праздник о каждом из нас, о том, что мы чувствуем, о том, что мы любим, кого мы любим и чем гордимся. И, конечно, этот праздник нас объединяет".

Гостей порадовали также гастрономический фест и фудкорты с угощениями. Праздник в самом разгаре. Впереди гала-концерт XXXIII Дня письменности. Передача вымпела городу-столице следующего Дня письменности.