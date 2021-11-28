"Краски юности" - художественная выставка в Борисовской центральной районной библиотеке

Связь поколений и самобытность борисовских талантов демонстрирует выставка в Центральной районной библиотеке культурной столицы. Галерея "Променад" представляет творческий проект под названием "Краски юности". В экспозиции - живописные и графические полотна учащихся детской художественной школы Борисова и ее выпускницы, профессионального автора Екатерины Буглак.