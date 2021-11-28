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"Краски юности" - художественная выставка в Борисовской центральной районной библиотеке
Связь поколений и самобытность борисовских талантов демонстрирует выставка в Центральной районной библиотеке культурной столицы. Галерея "Променад" представляет творческий проект под названием "Краски юности". В экспозиции - живописные и графические полотна учащихся детской художественной школы Борисова и ее выпускницы, профессионального автора Екатерины Буглак.
Детская художественная школа искусств была создана в 1979 году. Многие из выпускников учебного заведения продолжили себя в искусстве. Учреждение традиционно выставляется в галереях Борисовской библиотеки, демонстрируя успехи сегодняшних юных талантов.
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