Красочная история: грандиозную премьеру представили в Витебске цирки Беларуси и России

Тысячи гостей "Славянского базара" получают яркие эмоции от выступлений артистов феста "На семи ветрах". Особая любовь зрителя - проекты Союзного государства.

18 июля на сцене концертного зала "Витебск" грандиозная премьера. Впервые одна из главных локаций "Славянского базара" превратилась в уютный шатер семейного цирка. Гимнасты, акробаты, жонглеры и фокусники приехали собирать фестивальные улыбки.

Гимнасты, акробаты, жонглеры и фокусники приехали собирать фестивальные улыбки

За хорошее настроение гостей "Славянского базара" отвечает Белорусский государственный цирк и известный цирковой коллектив из России. На сцене веселая, красочная история, понятная даже самым маленьким. Как говорят сами артисты, цирковое искусство - оно для всех независимо от возраста.

"Цирколетто" - это представление из афиши Союзного государства. Еще одним ярким проектом, над которым работала Беларусь и Россия, станет "Репин-фест". Художники соберутся в усадьбе Ильи Репина "Здравнево". Стартовал и джазовый фестиваль. Зажигают музыканты на Пушкинской площади.