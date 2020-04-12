КрасотаСпасетМир. Национальный исторический запустил онлайн-марафон

Выставочный зал музея объединил актеров, режиссеров, музыкантов и перформеров. Как из реальности переходят в виртуальность, расскажет наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.





Экспериментальная арт-площадка в Историческом музее

12-й зал исторического. Сегодня здесь нет полотен (они отправились в фонды), зато есть экспериментальная арт-площадка. Четвертый съемочный день начинают с перформанса с рабочим названием "От корней" - коллаборации пяти самостоятельных хореографов. Это медитативный спектакль с одним музыкальным включением, остальное - живой звук, который рождается на площадке. Эффект присутствия в кадре обеспечивают крафтовые пакеты, плащи и дыхание исполнителей.

В виртуальной афише - джаз

В виртуальной афише исторического - джаз. Зрителей ждет импровизация от Павла Аракеляна. Теноровый саксофон - тезка самого исполнителя, его зовут Поль. Первую совместную ноту инструмент и джазмен взяли год назад.

Акция "Красота спасет мир" стартует с танго

Уже на монтаже литературная беседа и танго от танцевального дуэта. С последнего в историческом и запустят марафон.

Марафон в Историческом музее

Искусство в записи будет доступно каждому. Оценить перформансы исторический предлагает в Сети. Премьерные ролики уже на этой неделе появятся на официальном сайте, youtube-канале и в социальных сетях музея. От виртуального зрителя ждут не только обратную связь в комментариях, но и публикации в поддержку марафона красоты.

Эстафету музей передаст своим коллегам