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#КрасотаСпасетМир. Национальный исторический запустил онлайн-марафон
Выставочный зал музея объединил актеров, режиссеров, музыкантов и перформеров. Как из реальности переходят в виртуальность, расскажет наш культурный обозреватель Дарья Тарасова.
Экспериментальная арт-площадка в Историческом музее
12-й зал исторического. Сегодня здесь нет полотен (они отправились в фонды), зато есть экспериментальная арт-площадка. Четвертый съемочный день начинают с перформанса с рабочим названием "От корней" - коллаборации пяти самостоятельных хореографов. Это медитативный спектакль с одним музыкальным включением, остальное - живой звук, который рождается на площадке. Эффект присутствия в кадре обеспечивают крафтовые пакеты, плащи и дыхание исполнителей.
В виртуальной афише - джаз
В виртуальной афише исторического - джаз. Зрителей ждет импровизация от Павла Аракеляна. Теноровый саксофон - тезка самого исполнителя, его зовут Поль. Первую совместную ноту инструмент и джазмен взяли год назад.
Акция "Красота спасет мир" стартует с танго
Уже на монтаже литературная беседа и танго от танцевального дуэта. С последнего в историческом и запустят марафон.
Марафон в Историческом музее
Искусство в записи будет доступно каждому. Оценить перформансы исторический предлагает в Сети. Премьерные ролики уже на этой неделе появятся на официальном сайте, youtube-канале и в социальных сетях музея. От виртуального зрителя ждут не только обратную связь в комментариях, но и публикации в поддержку марафона красоты.
Эстафету музей передаст своим коллегам
Эстафету #Красота спасет мир исторический передает не только своим посетителям, но и коллегам. Поддержать акцию предлагает Национальному художественному и Музею Азгура.