Кревский замок. Сохранение архитектурного наследия

Сохранение историко-культурного наследия - один из приоритетов государственной политики. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения руин Кревского замка, второй год подряд из фонда Президента по поддержке культуры и искусства выделяются средства на его консервацию. Для спасения руин разработали даже антисептик - специальный противогрибковый раствор, состав которого производитель держит в секрете.

Елена Бормотова о сохранении архитектурного наследия.

Консервация с элементами реставрации - официальное определение работ в Кревском замке. Памятник архитектуры, охраняемый государством, 100 из своих 800 лет представляет собой руины. Был разрушен в ходе Первой мировой. Фортификационное сооружение стало центром обороны кайзеровских войск. По их дислокации было выпущено более полутора миллионов снарядов. Операцией руководил командующий Западным фронтом генерал Антон Деникин.

Как выглядел Кревский замок в момент завершения его строительства, сегодня можно лишь предполагать. Так как документальных источников, подтверждающих его аутентичный вид, не сохранилось, либо они неизвестны. Поэтому любое восстановление либо реконструкция замка будет всего лишь версией того, что могло бы быть. Первоочередная задача сегодня - законсервировать стены и не допустить их дальнейшего разрушения.

За последние 5 лет было зафиксировано несколько серьезных обвалов. Чтобы памятник архитектуры не разрушился окончательно, приступили к его консервации. В прошлом году работы велись на Княжеской башне - единственной сохранившейся в Беларуси башне донжон, которая совмещала в себе оборонительные и жилые функции. На эти цели из фонда Президента было выделено около 100 тысяч рублей.

Сейчас башня накрыта временной кровлей, затем ее заменят на керамическую черепицу. После этапа консервации начнется реставрация. Но исключительно до уровня устойчивой руины. По возможности восстановят части боевых галерей. Камни, которые с момента разрушения замка лежали у его подножия, используют для наращивания толщины стен. Когда-то она составляла 2 с половиной метра.

В этом году на сохранение Кревского замка выделено 880 тысяч рублей. На сегодня осыпание стен зафиксировано на процентов 70-80. Для восстановления используют спецраствор, разработанный исключительно для Крево. Его цвет в точности повторяет аутентичный колер кладки. А вот состав - коммерческая тайна.