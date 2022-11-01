"Крочым за Коласам" - документальный марафон в честь народного песняра, поэта и драматурга запускают в эфире "Беларусь 3"

"Крочым за Коласам" вместе с "Беларусь 3". Документальный марафон в честь народного песняра, поэта и драматурга сегодня запускают в эфире третьей кнопки. Зачем использовал два вида почерка и кто сегодня продолжает дело мастера слова в Академии наук? Творческое ДНК Константина Мицкевича разберут в четырех актах. Премьерный показ спецпроекта уже в 20:00. Марафон памяти в эфире самого культурного канала страны дополнят проекты"Суразмоўцы" и "Навіны культуры", зазвучат стихи поэта и голосами творческой молодежи.



К празднованию 140-летия со дня рождения народного поэта Беларуси на городской площади Минска, которая носит его имя, пройдет церемония возложения цветов к мемориалу автора. В полдень монументальная премьера на центральной улице Столбцов - торжественное открытие памятника народному поэту от белорусских скульпторов.



На музыкальную программу ждет Белгосфилармония. А уже 4 ноября на интеллектуальные баталии соберутся в Литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.