Ксения Галецкая из Минска представит Беларусь на "Славянском базаре" в детском вокальном конкурсе

Сегодня в Орше заключительный этап отбора.В финале встретились 20 исполнителей - из Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской областей, а также столицы. Каждый исполнил по два вокальных произведения. Финальный вердикт буквально несколько минут назад вынесло профессиональное жюри. В состав его вошли ведущие специалисты в области эстрадного искусства, популярные артисты, музыкальные продюсеры и режиссеры.



Сегодня же станет известно имя исполнителя, который представит Беларусь и на взрослом конкурсе исполнителей "Витебск-2019". Начало в 18:00.



К слову, формат взрослого Международного конкурса "Витебск-2019" - изменен. Победители 14 национальных отборов сразу попадут в финал. В первый конкурсный день в сопровождении оркестра исполнят славянские песни, а второй - превратится в настоящее шоу мировых хитов с участием балета Аллы Духовой "Тодес". Увидеть, как прошел национальный отбор, можно на телеканале "Беларусь 3" 23 и 24 марта в 14:30. Подробности смотрите сегодня в "Панораме".