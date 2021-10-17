Ксения Галецкая - обладательница Гран-при конкурса Sanremo Junior

Президент поздравил юную вокалистку с наградой."Ты прославила Беларусь, показала всему миру, какая у нас талантливая и трудолюбивая молодежь, любящая свою страну. Слова благодарности и уважения хочу передать родителям, педагогам, продюсерскому центру “Спамаш” и всем, кто помогал тебе покорить высокую творческую вершину. Уверен, что впереди тебя ждет еще много побед, ярких выступлений и верных поклонников", - отметил Александр Лукашенко.