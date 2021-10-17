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Ксения Галецкая - обладательница Гран-при конкурса Sanremo Junior
Белоруска Ксения Галецкая стала обладательницей Гран-при престижного вокального конкурса Sanremo Junior.
Президент поздравил юную вокалистку с наградой."Ты прославила Беларусь, показала всему миру, какая у нас талантливая и трудолюбивая молодежь, любящая свою страну. Слова благодарности и уважения хочу передать родителям, педагогам, продюсерскому центру “Спамаш” и всем, кто помогал тебе покорить высокую творческую вершину. Уверен, что впереди тебя ждет еще много побед, ярких выступлений и верных поклонников", - отметил Александр Лукашенко.
Один из самых знаменитых конкурсов для детей до 15 лет проходит под патронажем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В этом году, несмотря на ковидные условия и закрытые границы, творческий праздник для 22 юных дарований состоялся. Наша 14-летняя Ксения ярко исполнила легендарный хит группы The Jackson 5 Who's Loving You. Качественное исполнение, харизма, удачный выбор музыкального материала особо запомнились членам профессионального жюри.
Отметим, на сцене популярного концертного зала ARISTON начинали свою карьеру всемирно известные Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Эрос Рамазотти и другие.
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