Кшиштоф Занусси представил премьеру "Эфир" в "Пионере"

Пожалуй, одна из самых именитых персон на нашем "Лістападзе" - легендарный Занусси. Польский режиссер приехал в Минск выбрать лучшее наше национальное кино. Кшиштоф Занусси - частый гость в Беларуси, но именно на "Лістападзе" вновь спустя 8 лет. В этот раз на фестивале представил и свою премьеру - ленту "Эфир". Здесь мастер выступил в тройном амплуа - режиссера, сценариста и продюсера. Перед спецпоказом лауреат Венецианского кинофестиваля и классик-новатор польского синема дал интервью съемочной группе Агентства теленовостей.

