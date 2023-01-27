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Кто достоин быть победителем "Фактор.by"? Интрига разрешится в прямом эфире на "Беларусь 1" уже сегодня
Победителя шоу “Фактор.by” узнаем уже этим вечером. Интрига разрешится в прямом эфире на нашем телеканале. А решать судьбу суперфиналистов будут телезрители. Кто из них - Марго Новик, Иван Дятлов или Владимир Арутюнян - тронет сердца публики. Чтобы пролить свет на истинный талант, на вечерней репетиции устроили полный блэкаут в студийном павильоне. Нас ждут спецэффекты во время трансляции. Суперфиналисты исполнят по две композиции - каждая раскрывает вокальные возможности, пластику и, конечно, сценический имидж.
Кто достоин победы, решать телезрителям. В прямом эфире откроются линии для телефонного и смс-голосования. Номера фаворитов прямо сейчас вы видите на телеэкране. А также порядок действий после того, как ведущие объявят старт сбора голосов. Сегодня вечером станет известно, какой трофей ждет триумфатора проекта. Не пропустите трансляцию в 20:45 на "Беларусь 1".
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