Кто из наставников со скандалом покинет свое место, и покорит ли сердце Бузовой парень из Могилева - "Фактор.by" откроет все интриги

Излечит ли тембр целительницы? Поможет ли песня не только строить больницы, но и покорить сердце Бузовой парню из Могилева? И попадет ли в ноты инженер-программист? Сегодня "Фактор.by" будут искать в 15 новых людях. В списке тех, кого оценят и именитые наставники, и миллионная публика: автор комиксов, модель, контроллер-кассир и поистине народная группа. Этот выпуск завершает марафон телекастингов. Дальше - те, кому жюри сказало минимум три "да", отправятся в тренировочный лагерь.