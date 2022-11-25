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Кто из наставников со скандалом покинет свое место, и покорит ли сердце Бузовой парень из Могилева - "Фактор.by" откроет все интриги
Излечит ли тембр целительницы? Поможет ли песня не только строить больницы, но и покорить сердце Бузовой парню из Могилева? И попадет ли в ноты инженер-программист? Сегодня "Фактор.by" будут искать в 15 новых людях. В списке тех, кого оценят и именитые наставники, и миллионная публика: автор комиксов, модель, контроллер-кассир и поистине народная группа. Этот выпуск завершает марафон телекастингов. Дальше - те, кому жюри сказало минимум три "да", отправятся в тренировочный лагерь.
Сергей Соседов, наставник проекта "Фактор.by": С третьего дня пошло все по нарастающей, пошли хорошие участники, друг за другом. Сегодня пятый день, много сильных участников и претендентов на финал и одного финалиста я уже знаю.
Кто заставит Соседова покинуть со скандалом свое заслуженное место наставника? И чей платиновый тембр допоет до последней "Золотой звезды"?
Все интриги раскроются здесь, на "Беларусь 1", в 20:45.
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