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Кто сегодня задает киношные тренды на кинофестивале "Лістапад"
17 ноября стартовал XXIX Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В этом году заявки подали режиссеры из 107 стран. А конкурсную и внеконкурсные программы всю неделю можно наблюдать в 80 кинотеатрах Беларуси.
Но только ли за новыми впечатлениями приезжают в Минск кинематографисты? Кажется, фестиваль давно перерос уровень локального белорусского бренда или даже постсоветского. Какой вектор на карте мира сегодня выбирает отечественный кинематограф? И кто сегодня задает киношные тренды? Ответы на вопросы в репортаже Нины Можейко.
Киномэтры снова в Минске. Хотя оставим небольшой зазор для режиссеров пока без громкого имени. Какой же будет нынешняя киноосень? Раскроем или раскрутим киношную тему.
Кинопортал в 2О-е. Ведь белорусскому кино почти сто лет, а значит, одной только пленкой можно было бы обнять весь мир. Если бы он, конечно, оценил порыв. Но обошлись без сантиментов. 2087 заявок из 107 стран - и не надо реверансов. Только традиции: красная ковровая, в том числе.
Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:
Ваша поступь, ваш внешний вид, ваш взгляд, ваша искренность - все это должно сочетаться с красной дорожкой, черной, зеленой… Но вы должны нести имя свое: актер, режиссер, либо имя просто страны. Родной страны, в которой ты служишь.
Если есть что бить, значит в Доме кино дефицита нет. Кстати, этот кинотеатр - некогда "Партизан". А бывших, как известно, не бывает. Пусть и подтрунивают вокруг - от своего "профиля" "Партизанфильма" не открещиваемся, а кажется наоборот - берем на вооружение. Благо оружейный цех Национальной киностудии позволяет. Пли - и готовый сценарий от военфильма на столе у нового гендиректора. Скоро будет новая совместная белорусско-российская картина.
В 2010 году вышла "Брестская крепость", продемонстрировав единство Союзного государства. И, мне кажется, настало время сделать следующее кино именно то самое, как бы кто ни говорил, "Беларусьфильмом", "Партизанфильмом". У Беларуси есть великая история партизанского движения. И то, что я смог прочитать и посмотреть материалы про партизанскую легенду батьку Миная, подвигло нас к созданию сценария на эту тему. И я вижу, как изменилась студия "Беларусьфильм" за последние годы. Я был на киностудии, и сегодня это та самая площадка, на которой можно создать серьезное, достойное нынешнее кино.
Киношники сняли кино про кино. Вот такая головоломка, которая заставит вас смеяться и плакать. Дебютный полный метр молодого режиссера Кирилла Халецкого стал фильмом открытия кинофестиваля "Лістапад". Впервые за 13 лет форум стартовал с картины белорусского режиссера. Невероятно, но факт, кажется, мечты сбываются.
"Киношники" - это 100-процентное автобиографическое кино. Даже начиная с инициалов главного героя Коля Хрулев - КХ - Кирилл Халецкий. Молодой специалист на распределении на киностудию. Я сам про себя написал историю. Но отчасти. Могу сказать, что в каждом из героев есть частичка меня. "Киношники" - очень добрый семейный фильм. Там есть юмор про старшее поколение - Гайдай, Феллини, кто-то увидит профессиональный юмор - обычный зритель может не понять, но киношники поймут.
Монтаж, цветокоррекция, озвучка. А если учитывать, что звукорежиссер - дебютант, режиссер - дебютант и оператор - дебютант, то мы сделали некоторый подвиг. Это достойный дебют, за который не стыдно, можно показывать и кайфовать.
На премьеру Кирилл Халецкий пригласил маму с папой.
"Лістапад" - это еще и проверка дружбы. Узы с Китаем на прочность испытаем не по сценарию Высоцкого. Не горами, а совместным кинопроектом. Первым в истории отношений фильмом.
Юрий Алексей, гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм":
В Беларуси около 200 экранов, если мы отдадим в прокат КНР - это уже миллионные экраны, поэтому мы будем прорабатывать экономику и, возможно, дальнейшее сотрудничество с Китаем.
Идею совместного кино вынашивали давно. Ван Сяомэн живет в Беларуси около 20 лет. Она не только опытный киноменеджер, но и живой пример - белорусско-китайские отношения случается заканчиваются даже браком.
Ван Сяомэн, директор компании Emy International, генеральный секретарь Ассоциации организаций китайских соотечественников "Хуацяо" в Беларуси:
За долгие годы наших отношений уже сложились какие-то истории, когда сотрудничают компании, когда влюбляются друг в друга люди, как дружат между собой китайские и белорусские студенты. И фильм - это прекрасная возможность это отразить. Без пафоса. Это кино обязательно оставит след в истории.
Флагман киноиндустрии - Китай - давно и уверенно использует искусственный интеллект. И все же в совместной картине будет больше человеческой души.
Член жюри основного конкурса Лэй Хань давно заметил, что в наше время важно соблюдать баланс - искусства и технологий, чтобы избежать "подмены понятий", которая заставила даже Голливуд бастовать.
Лэй Хань, актер кино и телевидения, продюсер (Китай):
Цифровизация современного кино дала возможность многим, даже просто любителям кино, выпускать свои короткометражные работы. Даже при отсутствии какой-то большой команды специалистов создать свой продукт. И все же технологии должны быть на службе у человека.Игорь Угольников, народный артист России, гендиректор студии "Военфильм", продюсер:
Действительно за последние годы в силу исторических событий нынешнее кино становится зрительским, потому что мы отсечены с вами теперь от так называемого мирового кинематографа - оно и хорошо. Может быть, мы сейчас сможем понять, что же такое наше кино.
Сергей Катьер, режиссер, продюсер, телеведущий Белтелерадиокомпании:
Нашего человека нужно воспитывать на нашем кино. Потому что, согласитесь, что многие годы кинотеатры были отданы американским компаниям, которые просто лоббировали свой кинематограф. А сегодня, когда они ушли с рынка, когда мы начинаем думать о том, что это ненормально. Кинотеатры вынуждены заполнять нишу. И они вдруг обратили внимание на документальное кино. И оно есть.
Не игровое кино завоевывает экраны и доверие зрителей. В программе "Лістапада" собрали сливки - из 300 заявок только 15 попали на минские экраны.
Сергей Катьер, режиссер, продюсер, телеведущий Белтелерадиокомпании:
Настоящее доккментальное кино рассчитано на вдумчивый спокойный просмотр, желательно в зале на большом экране. Потому что сегодня техника, камера, звук позволяют делать шедевры.
Как и анимацию, которую взахлеб смотрят и взрослые, и дети во всем мире. Кажется, даже "Лістападзік" - для детей и юношества - перестал быть таковым, хоть и свято соблюдает положение. На фестивальную программу приходят всей семьей. Чтобы открыть для себя весь мир.
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