Кто сегодня задает киношные тренды на кинофестивале "Лістапад"

17 ноября стартовал XXIX Минский международный кинофестиваль "Лістапад". В этом году заявки подали режиссеры из 107 стран. А конкурсную и внеконкурсные программы всю неделю можно наблюдать в 80 кинотеатрах Беларуси.



Но только ли за новыми впечатлениями приезжают в Минск кинематографисты? Кажется, фестиваль давно перерос уровень локального белорусского бренда или даже постсоветского. Какой вектор на карте мира сегодня выбирает отечественный кинематограф? И кто сегодня задает киношные тренды? Ответы на вопросы в репортаже Нины Можейко.



Киномэтры снова в Минске. Хотя оставим небольшой зазор для режиссеров пока без громкого имени. Какой же будет нынешняя киноосень? Раскроем или раскрутим киношную тему.

Кинопортал в 2О-е. Ведь белорусскому кино почти сто лет, а значит, одной только пленкой можно было бы обнять весь мир. Если бы он, конечно, оценил порыв. Но обошлись без сантиментов. 2087 заявок из 107 стран - и не надо реверансов. Только традиции: красная ковровая, в том числе.



Виктор Васильев, председатель Союза кинематографистов Беларуси:

Ваша поступь, ваш внешний вид, ваш взгляд, ваша искренность - все это должно сочетаться с красной дорожкой, черной, зеленой… Но вы должны нести имя свое: актер, режиссер, либо имя просто страны. Родной страны, в которой ты служишь.

Если есть что бить, значит в Доме кино дефицита нет. Кстати, этот кинотеатр - некогда "Партизан". А бывших, как известно, не бывает. Пусть и подтрунивают вокруг - от своего "профиля" "Партизанфильма" не открещиваемся, а кажется наоборот - берем на вооружение. Благо оружейный цех Национальной киностудии позволяет. Пли - и готовый сценарий от военфильма на столе у нового гендиректора. Скоро будет новая совместная белорусско-российская картина.

В 2010 году вышла "Брестская крепость", продемонстрировав единство Союзного государства. И, мне кажется, настало время сделать следующее кино именно то самое, как бы кто ни говорил, "Беларусьфильмом", "Партизанфильмом". У Беларуси есть великая история партизанского движения. И то, что я смог прочитать и посмотреть материалы про партизанскую легенду батьку Миная, подвигло нас к созданию сценария на эту тему. И я вижу, как изменилась студия "Беларусьфильм" за последние годы. Я был на киностудии, и сегодня это та самая площадка, на которой можно создать серьезное, достойное нынешнее кино. Игорь Угольников, народный артист России, гендиректор студии "Военфильм", продюсер

Киношники сняли кино про кино. Вот такая головоломка, которая заставит вас смеяться и плакать. Дебютный полный метр молодого режиссера Кирилла Халецкого стал фильмом открытия кинофестиваля "Лістапад". Впервые за 13 лет форум стартовал с картины белорусского режиссера. Невероятно, но факт, кажется, мечты сбываются.

"Киношники" - это 100-процентное автобиографическое кино. Даже начиная с инициалов главного героя Коля Хрулев - КХ - Кирилл Халецкий. Молодой специалист на распределении на киностудию. Я сам про себя написал историю. Но отчасти. Могу сказать, что в каждом из героев есть частичка меня. "Киношники" - очень добрый семейный фильм. Там есть юмор про старшее поколение - Гайдай, Феллини, кто-то увидит профессиональный юмор - обычный зритель может не понять, но киношники поймут. Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"

Монтаж, цветокоррекция, озвучка. А если учитывать, что звукорежиссер - дебютант, режиссер - дебютант и оператор - дебютант, то мы сделали некоторый подвиг. Это достойный дебют, за который не стыдно, можно показывать и кайфовать. С фильмом пришлось "понянчиться". Съемки в детском саду не самое страшное - авральными были сроки производства дебютного фильма. За 9 дней режиссер смонтировал свое первое кино, а за 2 месяца сделали постпродакшн.



Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"

На премьеру Кирилл Халецкий пригласил маму с папой.

"Лістапад" - это еще и проверка дружбы. Узы с Китаем на прочность испытаем не по сценарию Высоцкого. Не горами, а совместным кинопроектом. Первым в истории отношений фильмом.

Юрий Алексей, гендиректор национальной киностудии "Беларусьфильм":

В Беларуси около 200 экранов, если мы отдадим в прокат КНР - это уже миллионные экраны, поэтому мы будем прорабатывать экономику и, возможно, дальнейшее сотрудничество с Китаем.

Идею совместного кино вынашивали давно. Ван Сяомэн живет в Беларуси около 20 лет. Она не только опытный киноменеджер, но и живой пример - белорусско-китайские отношения случается заканчиваются даже браком.

Ван Сяомэн, директор компании Emy International, генеральный секретарь Ассоциации организаций китайских соотечественников "Хуацяо" в Беларуси:

За долгие годы наших отношений уже сложились какие-то истории, когда сотрудничают компании, когда влюбляются друг в друга люди, как дружат между собой китайские и белорусские студенты. И фильм - это прекрасная возможность это отразить. Без пафоса. Это кино обязательно оставит след в истории.



Флагман киноиндустрии - Китай - давно и уверенно использует искусственный интеллект. И все же в совместной картине будет больше человеческой души.



Член жюри основного конкурса Лэй Хань давно заметил, что в наше время важно соблюдать баланс - искусства и технологий, чтобы избежать "подмены понятий", которая заставила даже Голливуд бастовать.

Лэй Хань, актер кино и телевидения, продюсер (Китай):

Цифровизация современного кино дала возможность многим, даже просто любителям кино, выпускать свои короткометражные работы. Даже при отсутствии какой-то большой команды специалистов создать свой продукт. И все же технологии должны быть на службе у человека. Игорь Угольников, народный артист России, гендиректор студии "Военфильм", продюсер: С фильмом пришлось "понянчиться". Съемки в детском саду не самое страшное - авральными были сроки производства дебютного фильма. За 9 дней режиссер смонтировал свое первое кино, а за 2 месяца сделали постпродакшн.



Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"

Действительно за последние годы в силу исторических событий нынешнее кино становится зрительским, потому что мы отсечены с вами теперь от так называемого мирового кинематографа - оно и хорошо. Может быть, мы сейчас сможем понять, что же такое наше кино. С фильмом пришлось "понянчиться". Съемки в детском саду не самое страшное - авральными были сроки производства дебютного фильма. За 9 дней режиссер смонтировал свое первое кино, а за 2 месяца сделали постпродакшн.



Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"





Сергей Катьер, режиссер, продюсер, телеведущий Белтелерадиокомпании:

Нашего человека нужно воспитывать на нашем кино. Потому что, согласитесь, что многие годы кинотеатры были отданы американским компаниям, которые просто лоббировали свой кинематограф. А сегодня, когда они ушли с рынка, когда мы начинаем думать о том, что это ненормально. Кинотеатры вынуждены заполнять нишу. И они вдруг обратили внимание на документальное кино. И оно есть. С фильмом пришлось "понянчиться". Съемки в детском саду не самое страшное - авральными были сроки производства дебютного фильма. За 9 дней режиссер смонтировал свое первое кино, а за 2 месяца сделали постпродакшн.



Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"

Не игровое кино завоевывает экраны и доверие зрителей. В программе "Лістапада" собрали сливки - из 300 заявок только 15 попали на минские экраны.

Сергей Катьер, режиссер, продюсер, телеведущий Белтелерадиокомпании:

Настоящее доккментальное кино рассчитано на вдумчивый спокойный просмотр, желательно в зале на большом экране. Потому что сегодня техника, камера, звук позволяют делать шедевры. С фильмом пришлось "понянчиться". Съемки в детском саду не самое страшное - авральными были сроки производства дебютного фильма. За 9 дней режиссер смонтировал свое первое кино, а за 2 месяца сделали постпродакшн.



Кирилл Халецкий, режиссер студии молодежного кино "Смолка" национальной киностудии "Беларусьфильм"