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Кто споет за Беларусь на "Славянском базаре в Витебске"?
Cтали известны имена тех, кто споет за Беларусь на "Славянском базаре в Витебске". Победителем финала детского национального отбора стал воспитанник продюсерского центра "Спамаш" Елисей Касич.
12-летний Елисей Касич представит Беларусь на детском конкурсе "Славянского базара"
Вокалисту из Минска 12 лет. Сегодня он набрал 177 баллов из 180 возможных.
Анна Трубецкая представит Беларусь на конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022"
На XXXI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2022" Беларусь представит 22-летняя Анна Трубецкая из Могилева.
"Славянский базар" пройдет в Витебске с 14 по 17 июля
Основные мероприятия "Славянского базара" пройдут в Витебске с 14 по 17 июля. Предусмотрен безвиз для въезда в Беларусь участникам и гостям фестиваля из 73 стран. В качестве пропуска достаточно предъявить билет на концерты "Базара".
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