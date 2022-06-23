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Кто станет лауреатом национального конкурса "Золотая Литера"?
С минуты на минуту в Витебске начнется церемония награждения лауреатов национального конкурса "Золотая Литера". Там проходит II Форум медийного сообщества Беларуси. Его тема "Региональные медиа в цифровом пространстве: опыт, проблемы, перспективы". Победители "Золотой Литеры" станут известны в нескольких номинациях. Среди них "Лучший репортер", "Лучший фотокорреспондент", "Лучший аналитический материал". Также будет определен обладатель Гран-при конкурса за лучший творческий проект. Имена победителей мы назовем в следующих выпусках новостей. Участники отмечают: медиафорум - одно из знаковых мероприятий в медиасфере, которое стало площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей.
В регионе проблемы одни: как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в интернет-среду. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные сети, а это были уникальные и оперативные материалы.
Особенно важна оперативность. Необходимо очень быстро размещать информацию, потому что мы знаем, что информация сегодня живет меньше двух часов. Поэтому как только появляется какой-то информационный повод, он сразу должен появляться в сетях. В принципе, мы так и работаем. Телек, это да, но сегодня вся информация живет в телефоне.
Витебская область на форуме представила фирменные бренды: от официального логотипа Года исторической памяти, разработанного сотрудником областной газеты, до фирменного стиля Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".
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