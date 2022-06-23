Кто станет лауреатом национального конкурса "Золотая Литера"?

Особенно важна оперативность. Необходимо очень быстро размещать информацию, потому что мы знаем, что информация сегодня живет меньше двух часов. Поэтому как только появляется какой-то информационный повод, он сразу должен появляться в сетях. В принципе, мы так и работаем. Телек, это да, но сегодня вся информация живет в телефоне.

Капитолина Зинкевич, главный редактор телеканала "Звязда" (г. Новополоцк)

