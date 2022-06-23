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Кто станет лауреатом национального конкурса "Золотая Литера"?

С минуты на минуту в Витебске начнется церемония награждения лауреатов национального конкурса "Золотая Литера". Там проходит II Форум медийного сообщества Беларуси. Его тема "Региональные медиа в цифровом пространстве: опыт, проблемы, перспективы". Победители "Золотой Литеры" станут известны в нескольких номинациях. Среди них "Лучший репортер", "Лучший фотокорреспондент", "Лучший аналитический материал". Также будет определен обладатель Гран-при конкурса за лучший творческий проект. Имена победителей мы назовем в следующих выпусках новостей. Участники отмечают: медиафорум - одно из знаковых мероприятий в медиасфере, которое стало площадкой для обмена мнениями и выработки новых идей.

В регионе проблемы одни: как остаться востребованными, как остаться популярными среди своих пользователей, читателей, слушателей. Поскольку аудитория молодеет, она переходит в интернет-среду. Как адекватно отвечать на эти вызовы, как перестраивать свою работу, чтобы это были не просто копипасты газетных статей в интернет и социальные сети, а это были уникальные и оперативные материалы.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси
Особенно важна оперативность. Необходимо очень быстро размещать информацию, потому что мы знаем, что информация сегодня живет меньше двух часов. Поэтому как только появляется какой-то информационный повод, он сразу должен появляться в сетях. В принципе, мы так и работаем. Телек, это да, но сегодня вся информация живет в телефоне.
Капитолина Зинкевич, главный редактор телеканала "Звязда" (г. Новополоцк)

Витебская область на форуме представила фирменные бренды: от официального логотипа Года исторической памяти, разработанного сотрудником областной газеты, до фирменного стиля Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

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