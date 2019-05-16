Кто станет соперником ЗЕНЫ в финале "Евровидения"? Сегодня определятся все финалисты

Менее часа остается до старта второго полуфинала "Евровидения". Сегодня на сцену Expo Tel Aviv выйдут представители 18-ти стран. И только 10 из них пройдут в финал. Кто же станет соперником ЗЕНЫ, узнаем совсем скоро. Прямая трансляция начнется в 22:00 на "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Активно обсуждают журналисты и участие Мадонны в финале "Евровидения". Что в итоге исполнит певица, интригу раскроет мой коллега. На связи Евгений Перлин (прямое включение).



