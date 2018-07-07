Кто за кем. В Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка финалистов отбора на детское "Евровидение"

Беларусь выберет свой голос на детском "Евровидении" 31 августа. Итоговый гала-концерт пройдет в режиме живого звука в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Начало в 22:00. Триумфатор национального отбора на конкурс определится голосованием зрителей и судей. А буквально несколько часов назад в Белтелерадиокомпании состоялась жеребьевка финалистов.

Порядок выхода юных артистов на сцену на вашем экране. Откроет телешоу группа "Мята", а завершит - Мария Гулевич. Всего же телепублике и судьям предстоит определить лучшего из 10 претендентов. Они представят композиции на белорусском, русском и английском языках. Использование последнего допускается не более 40 процентов от объема текста. В списке кандидатов преобладают сольные исполнители.