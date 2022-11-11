"Лістапад" опал с афиш кинотеатров. XXVIII Минский международный кинофестиваль попрощался со своим зрителем до следующего года. Вечером 11 ноября кинотеатр "Москва" собрал любителей кино. Но уже не просто для теплых встреч, а чтобы разрешить интригу. Куда уехало золото "Лістапада" и в чьих руках спецприз Президента Беларуси? Знает Лидия Заблоцкая. Все внимание в кулуары кинотеатра "Москва".

"Здоровый человек" увезет в Россию золото "Лістапада"

Золото в металле у "Здорового человека" и уедет в Россию. Именно там под пристальным объективом рассмотрел в ста минутах феномен волонтерства младший из Тодоровских.

Режиссер дописал на камеры эту свежую историю несколько месяцев назад и успел засветить лишь на Московском международном фестивале.

Петру Тодоровскому спецприз Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино"

К слову, режиссеру достался и специальный приз Президента Беларуси "За гуманизм и духовность в кино". Сам Петр в эпицентре "Лістапада" не оказался, потому награда из рук вице-премьера Петришенко пиар-директору картины.

Было приятно, что все члены жюри исходили из того, что кино все-таки должно быть сделано для людей. И если люди смотрят кино, то это главное. Поэтому все наши лидеры, которые были определены, - это фильмы зрительские, человеческие истории, истории, которые затрагивают. Дмитрий Астрахан, председатель жюри основного конкурса игрового кино Минского международного кинофестиваля "Лістапад"

Всего на "Лістападзе" вручены 26 наград

Зрители не менее пристрастные судьи на "Лістападзе". Их голоса тоже учли. Так, публика отдала свои металлические овации китайской драме "Сестра" и документальному рассказу о жизни Соловецкого монастыря "Святой Архипелаг".

Общее же количество фильмов, обсуждаемых жюри, достигло восьми десятков. Но на всех 26 наград. Достались ли они лучшим? Решать в итоге зрителю. И время покажет, на какие ленты ляжет пыль, а какие будут до дыр пересматривать.

По информации издания

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Основной конкурс игрового кино

• Гран-при "Золото Лістапада" за лучший фильм - "Ноябрь" Райнера Сарнета (Эстония, Нидерланды, Польша)

• Приз "За лучшую режиссуру" - "Иней" Шарунаса Бартаса (Литва, Франция, Польша, Украина)

• Приз "За лучшую операторскую работу имени Юрия Марухина" - "Ноябрь" Райнера Сарнета

• Приз "За лучшую женскую роль" - "Аритмия" Бориса Хлебникова (Россия, Финляндия, Германия)

• Приз "За лучшую мужскую роль" - "Вестерн" Валески Гризебах (Германия, Болгария, Австрия)

• Приз "За лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма" - "Ноябрь" Райнера Сарнета

• Специальный приз жюри - "Аритмия" Бориса Хлебникова

• Приз "За лучший сценарий" - "Гранатовый сад" Ильгара Наджафа (Азербайджан)

Основной конкурс документального кино

• Гран-при "За лучший документальный фильм" - "Удивительные неудачники: другой мир" Арунаса Мателиса (Литва, Италия, Швейцария, Бельгия, Латвия, Великобритания, Ирландия, Испания)

• Специальный приз жюри - "Город солнца" Рати Онели (Грузия, США, Катар, Нидерланды)

Приз международного жюри кинопрессы ФИПРЕССИ

• "Новые голоса - Приз ФИПРЕССИ" за лучший дебют - "Город солнца" Рати Онели (Грузия, США, Катар, Нидерланды)

"Молодость на марше"

• Приз "За лучший фильм имени кинорежиссера Виктора Турова" - "3/4" ( "Три четверти") Илиана Метева (Болгария)

• Специальный приз жюри - "Смутьян" Миранши Наик (Индия, Великобритания, Франция, Нидерланды)

Конкурс молодого документального кино - конкурс национальных киношкол

• Приз "За лучший фильм конкурса национальных киношкол" - "Узы" Зофьи Ковалевской (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи)

Национальный конкурс

• Приз "За лучший игровой фильм" - "Завтра" Юлии Шатун (Беларусь)

• Приз "За лучший документальный фильм" - "Вокруг Беларуси на велосипедах с моторами" Бориса Николайчика (Беларусь)

• Приз "За лучший анимационный фильм" - "И луна остановилась" Юлии Рудицкой (Беларусь, Германия, США)

Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк"

• "Золотой "Лiстападзiк" за лучший фильм" - "Странствие Фанни" Лолы Дуайон (Франция)

• Приз "За лучшую детскую роль" - Сарех Нур Мусави в фильме "Дуновение жизни" Наргеса Абиара (Иран)

• Приз "За лучшую работу взрослого актера в детском фильме" - Эктор Гарсия в фильме "Шаги героя" Энри Ринкона (Колумбия)

• Специальный приз жюри "За лучшую режиссуру" - Наргес Абиар за фильм "Дуновение жизни"

Приз зрительских симпатий

• За лучший игровой фильм - "Канделария" Джонни Хендрикса Инестросы (Колумбия, Германия, Норвегия, Аргентина, Куба)

• За лучший документальный фильм - "Удивительные неудачники: другой мир" Арунаса Мателиса

• За лучший фильм конкурса "Лiстападзiк" - "Тим Талер, или Проданный смех" Андреаса Дрезена (Германия)

• Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино" - народному артисту Кыргызской Республики Актану Арым Кубату, режиссеру-постановщику фильма "Кентавр"