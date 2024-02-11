"Культура белорусской дуды" претендует на статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

Белорусское нематериальное культурное наследие без всяких но признают во всем мире. Сейчас под грифом "одобрено ЮНЕСКО" - 5 белорусских традиций. Ожидают включения во всемирный список вытинанка, неглюбский текстиль. Готовим и еще один уникальный инструмент - белорусская дуда (не путать с шотландской волынкой, которой, кстати, войну начинали, белорусский инструмент исключительно сакральный и мирный).

Нашу дуду, известную с конца 13-го века, без причин забыли в довоенных документах. Время возрождать целую культуру, овеянную легендами и мифами. Сегодня из тысяч духовых сохранилось лишь 2 раритета. Но почему их не увидеть в музеях? И выйдет ли белорусская дуда на фабричное производство? Знает наш культурный обозреватель Лидия Заблоцкая.

Факт "Культура белорусской дуды Витебщины" включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Это уже 22-й элемент нематериального историко-культурного наследия, бытующий на территории северного региона страны. Старейший из сохранившихся музыкальных инструментов в Беларуси - дуда 1877 года - хранится в Лепельском краеведческом музее.

Дуда - белорусский традиционный архаичный духовой музыкальный инструмент. Был распространен на территории Беларуси с древнейших времен. Имел большое сакральное значение как сделанный из жертвенного животного. Дуда использовалась в ритуалах, связанных с главными моментами жизни человека: на крестинах, свадьбах, похоронах. До конца XIX - начала XX веков она была одним из основных народных музыкальных инструментов.

В глуши истории однажды мы утратили, потеряли белорусскую волынку, но, к нашей радости, нашлись неравнодушные люди, которые протоптали дорожку к ее возрождению.

Дударь, исследователь, этнограф, мастер музыкальных инструментов Алесь Лось рассказал, что в деревнях играли дудари. Было много зарисовок и фотографий дуды, но непонятно было, как делать, какой диаметр сверлить, и ему пришлось самому исследовать. Мастеру хотелось раскрыть глаза тем, кто о дуде ничего не знал.





Художник по образованию Александр Лось первым сделал послевоенную дуду.

В 86-м параллельно с первыми концертами изучал рисунки Питера Брейгеля, работы Никифоровского. Ездил в экспедиции, собирал сведения о дударях. В результате - видео на 24 часа.

Сельские жители поведали, что до войны дударей забирали в Москву, а для чего, они не знают.

Это потом в архивах дзержинских сдуют пыль с научной сенсации. Единственная довоенная видеофиксация. Киножурнал "Советское искусство". 1939 год. Белорусские песни и пляски отбирали для Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Лента начинается с дударей. На тот момент именно дуда - главный инструмент белорусов. Так решил в 20-е годы Народный комиссариат просвещения, который возглавлял Луначарский.

Десятки записей аутентичных дударей остались в архивах Дома Пушкина. Студия грамзаписи. Ставка и политическая. Были плакаты "Красный дударь! Настоящий воин". Но началась война. Александр Лось, дударь, исследователь, этнограф, мастер музыкальных инструментов

Витебщина - край дударей и сожженных деревень. Мифические инструменты горели вместе с мастерами. Не осталось ни технологии, ни людей - только фото и воспоминания. Цимбалы заняли статус главного инструмента страны, их продюсер - Иосиф Жинович.

Отголоски древней дуды слышны и сегодня, но из зарубежья. Несколько десятков белорусских инструментов как ценность музеев Вильнюса, Санкт-Петербурга и Москвы. В Беларуси только две дуды 19-го века. За старшую из известных - 1872 года - отвечает Краеведческий музей Лепеля.

Год как сокровищница города более чем в 30 тыс. экспонатов переехала в новое здание. Это бывший виноочистительный склад. И он младше главной ценности музея - дуды. Но вместо примы в главной экспозиции звучит пока только дрель. Ведется ремонт. А сам раритет прячется под пятью замками - в фондохранилище. Ждет выхода на сцену.

Эта дуда датируется 1872 годом. К нам в музей она поступила в 1966 году. Учитывая то, что она самая старинная в Беларуси, конечно, это главный экспонат у нас в музее. Ольга Бубнова, главный хранитель фондов Лепельского районного краеведческого музея

Лепельская княжна из ясеня и кожи тельца еще ни разу не была на реставрационном столе, как и вторая старинная ценность, которая видит сны в фондохранилище Нового замка в Гродно.

Долгое время в экспозиции этнографии в Гродненском Старом замке дуда эта экспонировалась. А в то время, когда с 2019 года Старый замок был закрыт на реставрацию, она находится в фондохранилище нашего музея. В планах - дальнейшее экспонирование дуды, потому что в Беларуси их единицы. Елена Рапинчук, заместитель директора Гродненского государственного историко-археологического музея

Белорусская дуда и шотландская волынка - вещи разные. Есть различия в конструкции, декоре. И цели! Шотландцы разработали свой инструмент в 19-м веке для военных дел. А белорусская дуда - исключительно сакральная и куда старше.

За 40 лет возрождения белорусской дуды созданы десятки новых инструментов. Методом проб и ошибок.

Народный мастер по изготовлению музыкальных инструментов, лауреат спецпремии Президента Марьян Скрамблевич рассказал - после того, как развалился Союз, пришел новый директор, и его хор развалился, а он пошел токарем на завод, потом по книгам и в интернете начал искать, как делать инструменты.

За 30 лет Марьян Скрамблевич стал народным мастером страны. Его маленькая мастерская выпустила в мир более 200 "живых" инструментов. Здесь и дуды!

Работу отмечал Президент в 2021-м. Александр Лукашенко вообще никогда не относился безразлично к народным мелодиям.

В сентябре 2018-го глава государства оценивает звучание новых образцов исключительно белорусских цимбал, скрипок. Одну из таких создал Александр Сурба. Но он не только скрипичных дел мастер - начинал с дуды.

Изготовление этих инструментов сопровождается творческим процессом. В этом ракурсе мы не можем допустить, чтобы инструмент начал изготавливаться массово, был упрощен максимально. В Университете культуры и искусств существует лаборатория-мастерская, где мы занимаемся исследованием этого инструмента, его изготовлением и реставрацией. Александр Сурба, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного университета культуры и искусств, мастер музыкальных инструментов

Вокруг консервативного инструмента, чья биография на белорусской земле длится с конца 13-го столетия, целая культура. Только с дудой проводили обряды захоронения. Археологи находили мех с отверстиями для трубок во время раскопок в Витебске. А самый ранний образ дуды 16-го века увидели в Могилевской области. Дуда сопровождала жизнь белоруса.





Это и отображают в семиминутной ленте, которая сейчас готовится для ЮНЕСКО.

Материал, который здесь существует, позволяет создать образ наших дедов по фотографиям, как они жили без телевизора, без музыки. Оказывается, они веселились еще лучше, чем в наше время. Вот это меня зацепило. Отклик этих бабушек, дедушек, прабабушек поднимает волну самосознания и сопричастности с огромной родиной, с нашим государством. Артур Ильиных, доцент кафедры кино и телевидения Белорусской государственной академии искусств, режиссер-постановщик

Фильм - это главный аргумент в пакете документов для ЮНЕСКО. Эксперты Министерства культуры сейчас на финишной прямой в сборе досье. Но, к сожалению, мировую премьеру нашего культурного кода мы увидим нескоро.

У нас в этом году запланировано рассмотрение в ЮНЕСКО элемента "Белорусская вытинанка". Через 2 года в 2026 году запланировано рассмотрение элемента, который мы уже подали "Неглюбская текстильная традиция в Гомельской области". И, наконец, в 2028 году будет рассмотрено досье "Культура белорусской дуды" в соответствии с регламентом, который установлен ЮНЕСКО. Геннадий Ходор, консультант Министерства культуры Беларуси

Ближайшие 4 года могут быть только на руку: да, есть время, чтобы создать новый фестиваль дуды, и место ему - в Минской области. Именно здесь живет большее количество носителей этой музыкальной культуры. Есть время, чтобы кто-нибудь из Брестского региона стал первым, кто возродит дударскую культуру в этом крае. Из предложений - открытие музея дуды и дударские встречи в школах.