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Культура, которая исчезает: выставка "Ткала бабушка ковры" открылась в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта продолжает удивлять своими коллекциями. "Ткала бабушка ковры" - так называется новая выставка из нескольких сотен предметов белорусского ручного ткачества. Утилитарные и обрядовые ковры и покрывала из шерсти и льна представляют ткацкие традиции разных времен: от начала 19-го века до конца 20-го. Функциональность ковровых изделий для белорусов была богатой и разнообразной: их стелили на кровати, диваны и лавки, утепляли стены. Ковер - важная часть и белорусских свадебных обрядов.

Недавно музеем был приобретен аутентичный станок, который станет не только привлекательным экспонатом, но и будет задействован в практических занятиях - желающим посетителям музея планируют давать уроки традиционного национального ткачества и мастер-классы на кроснах.

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