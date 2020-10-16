Рубрика "Променад". Культурная афиша набирает динамику

Музеи и театры в поисках новых арт-платформ и способов встречи со зрителем, в то же время предлагают громкие премьеры.







Так, можно смело приобретать билет на "Щелкунчика" Елизарьева, авторский балет опять на сцене Большого театра.





Национальный исторический музей в своих холлах развернул фотоальбом Юрия Иванова. Свой культурный маршрут разработала и наша съемочная группа (видео).