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Культурная программа на эти выходные у Ларисы Гулякевич
Музей Максима Богдановича в Минске предлагает познакомиться с народными славянскими праздниками на выставке "Кола года". А в гостиной Владислава Голубка выставка "Полет фантазии". На ряд интересных экспозиций приглашает и Исторический музей. Культурная программа на эти выходные у Ларисы Гулякевич.
Настоящий "Полет фантазии" в гостиной Владислава Голубка. На выставке представлены работы четырех белорусских художников. Индивидуальность, экспериментальность, фантазийность и разноцветность. Объединяет их профессионализм.
Любовь к родному краю, красоту природы белорусские мастера эмоционально и красноречиво передают сплетением красок и прописывают мастихином. Выставка, где "Полет фантазии" живет в живописи маслом и акварелью, в графике и керамике, продлится до 17 февраля в гостиной Владислава Голубка, что в Троицком предместье.
Литературный музей Максима Богдановича приглашает на выставку "Кола года". Это календарная серия картин по славянским народным праздникам. Ожидаются тематические встречи с "Весной", "Летом", "Осенью" и "Зимой".
Белорусская художница Светлана Ветрова сделала цикл картин "Кола года" по этнографическим исследованиям. Работы выполнены в старинной технике темпера и посвящены славянским народным праздникам - Рождеству, Купалью, Яриле, Макоше и другим. Экспозиция связана и с сезонными солнцестояниями.
В течение февраля в рамках проекта "Кола года" в Музее Максима Богдановича пройдут историко-реконструкторская программа и выступления музыкальных фольклорных групп.
В Историческом музее выставка "Семейный альбом" посвящена династии известных белорусских живописцев Масленниковых. В экспозиции более 30 картин. Художники Масленниковы продолжают семейные художественные традиции, но каждый в своем стиле и технике.
Свое творчество все Масленниковы - дед, сын и внуки - посвятили родной Беларуси. Основателем художественной династии стал Павел Васильевич Масленников, которому в этом феврале исполнилось бы 105 лет. Его творческая деятельность повлияла на развитие пейзажного жанра в белорусском искусстве. В экспозиции работы из семейной коллекции, где каждый из художников продолжает семейные традиции, но в своем стиле и технике.
В рамкахXXVI Минской международной ярмарки проходит историческая экспозиция "Современный белорусский экслибрис".
Приятных и нескучных выходных!
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