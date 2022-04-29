Культурная жизнь Минска в традиционной рубрике "Променад"

Военная хроника в жизни классика. Малоизвестные факты из биографии Янки Купалы в документах и фотографиях. И художественное против ужасов войны в Национальном художественном музее. Из фондовой коллекции произведения народных художников, которые затрагивают вопрос геноцида белорусского народа. И в ожидании книжной бессонницы - "Библионочь" приглашает.