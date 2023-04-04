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Культурные бренды Минской области на карте ремесел
Творческий навигатор с колоритными ориентирами по культурному наследию Беларуси. Народные мастера из Минской области присоединились к масштабному проекту и создают аутентичную карту страны. Архитектурные комплексы, традиционные ремесла, брендовые праздники и обряды - то, чем славится каждый район Минщины. Всего в творческой навигации центрального региона 22 объекта. На льняной основе уже красуются Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской, Несвижская ратуша, мини-копия знаменитых руховских ковров и даже забавный герой народного обряда "Кота печь".
Александра Гойтан отправилась по маршруту культурной карты Беларуси.
За новой плюшевой игрушкой Варвара Манулик приходит не в магазин, а в студию "Волшебный сундучок". За три года в кружке девочка самостоятельно научилась создавать героев любимых сказок и мультфильмов, начиная от дизайна куклы до ее воплощения.
В Червенском центре культуры сохраняют связь поколений и преемственность традиций ручного ремесла. Потому неслучайно за работой как новички, так и опытные мастера. Сегодня слушают советы по вышивке крестиком и гладью.
Детским кружком "Волшебный сундучок" и народным коллективом с мастерами почтенного возраста одновременно руководит Ольга Готовко. Женщина и сама не перестает учиться - совершенствует на практике творческие знания и навыки. В этом году поддержала масштабный проект на культурной карте Беларуси: вышивает фрагменты колоритных поясов - бренд своей малой родины.
Проект "Национальное наследие Беларуси" объединил все регионы страны - их культурные особенности, самобытные ремесла и колоритные бренды.
Национальный санктуарий Матери Божьей Будславской, Несвижская ратуша, мини-копия знаменитых руховских ковров и даже забавный герой народного обряда "Кота печь". В творческой навигации центрального региона также 22 объекта. Районы на льняной основе выглядят как рамочки-окошки, в которых и надо вышить уникальные эскизы.
Части аутентичной карты со всех областей страны направят в Могилев. Там местные мастера соберут ее, как пазл, в единый гобелен. Размер карты Беларуси будет три на два с половиной метра. А уже летом творческий навигатор подскажет туристам новые маршруты и культурные ориентиры.
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