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Культурные события этой недели в рубрике "Променад"

Большой театр Беларуси не только продолжает показы премьерных спектаклей на главной сцене, но и открывает камерный зал Александровской.



Сегодня вечером заявлены "Итальянские фантазии", а романсы и мелодии танго публику ждут на этих выходных.



А вот какой была культурная картина этой недели, расскажет Дарья Тарасова в рубрике "Променад".



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