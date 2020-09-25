Культурные события этой недели в рубрике "Променад"

Большой театр Беларуси не только продолжает показы премьерных спектаклей на главной сцене, но и открывает камерный зал Александровской.







Сегодня вечером заявлены "Итальянские фантазии", а романсы и мелодии танго публику ждут на этих выходных.







А вот какой была культурная картина этой недели, расскажет Дарья Тарасова в рубрике "Променад".







