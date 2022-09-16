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Культурные события Минска - в рубрике "Променад"
Международное кинообозрение "Лістапад" в этом сезоне уже собрал рекордное количество заявок и продолжает поиск новых имен в синема-индустрии. В дирекцию форума свои предложения направили кинематографисты из 55 стран. Вековой юбилей встретила Национальная библиотека Беларуси. В фондах информационного и социокультурного центра страны бережно хранят более 10 миллионов экземпляров книг. На вахту 85-го музыкального сезона заступила Белгосфилармония. Каких репертуарных па ждать от флагмана музыкальной жизни столицы, где посмотреть на раскадровку Минска и к каким экспериментальным форматам обращается Центр современных искусств? Ответы в рубрике "Променад".
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