Культурные события столицы в рубрике "Променад"

Международный день музыки отмечается сегодня! В эти минуты звучит фортепиано - в Минске бесплатный концерт музыкантов-любителей. А через час - посвящение Владимиру Мулявину. Театр Горького дает мюзикл в честь песняра. Динамичной будет и художественная жизнь в выходные. Наша съемочная группа разработала маршрут для арт-визуалов. Подробности в "Променаде" (видео).