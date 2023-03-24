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Культурный маршрут на предстоящие выходные от Лидии Заблоцкой

Ноты Чайковского, Грига и Рахманинова озвучит виолончель. В главном корпусе Национального художественного продолжают музыкальные субботы! И параллельно знакомят с Борисом Кустодиевым. Работы художника представлены из четырех фондов.

Премьера в Большом театре. Чем возобновили афишу? Культурный маршрут разработала Лидия Заблоцкая в рубрике "Променад". Подробности в видео.

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