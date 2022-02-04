Культурный маршрут в традиционной рубрике "Променад"

Партитуры "короля вальсов" уже завтра зазвучат на сцене Большого театра Беларуси. Концертная программа "Штраус приглашает" - повод переслушать хиты австрийского композитора. Убежден в том, что классика - это классно, Государственный камерный оркестр Беларуси. В субботу место за дирижерским пультом займет Евгений Бушков. Культурный маршрут столицы на этой неделе направлен не только на меломанов, есть локации, которые заинтересуют эстетов. Выставочные площадки предложат оценить работы Парижской художественной школы и вспомнить, откуда родом белорусский авангард. Арт-спойлеры в нашей рубрике "Променад".