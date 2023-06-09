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Культурный променад - куда пойти в выходные

"Праздник" в Александровском сквере. Губернаторский сад продолжает марафон концертов с участием мастеров сцены. 10 июня будет звучать аутентичное пение в исполнении ансамбля народной музыки Белгосфилармонии. Какой саундтрек субботы предложит Верхний город? Долгим ли будет "Балетное лето" в Большом? Приглашаем на "Променад" с Лидией Заблоцкой. Подробности в видео.

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