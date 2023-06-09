Культурный променад - куда пойти в выходные

"Праздник" в Александровском сквере. Губернаторский сад продолжает марафон концертов с участием мастеров сцены. 10 июня будет звучать аутентичное пение в исполнении ансамбля народной музыки Белгосфилармонии. Какой саундтрек субботы предложит Верхний город? Долгим ли будет "Балетное лето" в Большом? Приглашаем на "Променад" с Лидией Заблоцкой. Подробности в видео.