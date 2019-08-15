"Купала" готовится к выпуску трейлера - на "Беларусьфильме" идет озвучивание фильма

Самый ожидаемый кинопроект года - фильм "Купала" - обретает звук. Сейчас на киностудии "Беларусьфильм" идет процесс озвучивания четырехсерийной версии фильма. Каждый герой, а их более 40, заговорит голосом своего актера. До середины сентября планируется записать эпизодические моменты и массовые сцены. Музыкальная упаковка тоже на стадии разработки. Сегодня в студии работает актриса Вероника Пляшкевич, в фильме - Павлина Мяделка.



Зрители увидят "Купалу" в формате официального трейлера к Новому году в белорусских кинотеатрах. Мировую премьеру перенесли на февраль для фестивалей класса "А". Так, полный метр представят на Берлинском кинофестивале - 2020.



