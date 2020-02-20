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Купала, Колас и Богданович зазвучали на корейском языке

В литературном музее презентовали издания белорусско-корейского проекта взаимных переводов. Идея принадлежит главе дипмиссии Республики Корея. Для работы были приглашены специалисты из обеих стран. В итоге переведены почти полторы сотни произведений. Отметим, это первый литературный проект двух стран. Выпуск книг "Яшчэ прыйдзе вясна" і "Шаўковы туман" курировало издательство "Мастацкая літаратура". Экземпляры уже доступны для столичных покупателей.

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