Купала, Колас и Богданович зазвучали на корейском языке

В литературном музее презентовали издания белорусско-корейского проекта взаимных переводов. Идея принадлежит главе дипмиссии Республики Корея. Для работы были приглашены специалисты из обеих стран. В итоге переведены почти полторы сотни произведений. Отметим, это первый литературный проект двух стран. Выпуск книг "Яшчэ прыйдзе вясна" і "Шаўковы туман" курировало издательство "Мастацкая літаратура". Экземпляры уже доступны для столичных покупателей.