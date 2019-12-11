Купаловская "Павлинка" - нематериальная историко-культурная ценность Беларуси!

Решение придать белорусскому театральному феномену этот статус сегодня единогласно принял Республиканский научно-методический совет по вопросам историко-культурного наследия. На своей страничке в "Фейсбук" об этом рассказал заместитель директора Национальной библиотеки Алесь Суша.



Напомним, Янка Купала создал "Павлинку" в 1912 году, ее первая постановка состоялась через год в Вильно. На премьере присутствовал сам автор. А в нашем Купаловском театре впервые срежиссировали "Павлинку" в 1920-м, уже после войны реформатировали эскизы костюмов и декорации. Так, классику играют уже сто лет, и ежегодно именно "Павлинка" открывает сезоны главного драматического театра страны.



