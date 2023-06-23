Купаловский, Ратуша и Несвижский дворец - марафон культурных событий на открытых площадках. Подробности в рубрике "Променад"

Гранд-финал театрального сезона. В ведущих афишах - последние представления на этой и следующей неделях. Весь марафон культурных событий выходит на открытые площадки. Около Купаловского, Ратуши и даже стен Несвижского дворца празднует высокое искусство. Почему эстетам нет смысла идти в Большой театр в выходные, с каких полотен сдули пыль в Художественном и кто станет хедлайнером в Губернаторском саду завтра? Ответы в нашем традиционном арт-маршруте. Приглашаем на "Променад" (видео).