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Купаловский театр открыл недельную серию онлайн-трансляций
Это событие отмене не подлежит. Всемирный день театра на этой неделе коснулся не только профессионалов, но и любителей сценического искусства. В этом году отметили по-настоящему широко - с аудиторией из разных стран. Национальный академический драматический театр имени Янки Купалы открыл недельную серию онлайн-трансляций.
Стартовали с культовой "Павлинки". Спектакль, который традиционно открывает и закрывает театральный сезон, к слову, этот для купаловцев 100-ый. Так все же последователи Шекспира или Купалы? Кто такой артист Купаловского сегодня? Наш культурный обозреватель Нина Можейко пообщалась с народными и почитала с "Тутэйшымі" (видео).
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