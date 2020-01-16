Купаловский театр подготовил специальный вечер к 100-летию Галины Макаровой

Королев она не играла, но была всесоюзной бабушкой! К 100-летию со дня рождения народной артистки Беларуси Галины Макаровой Купаловский театр подготовил специальный вечер в честь легенды. Зрители смогут увидеть документальные кадры из спектаклей, кинофильмов,жизненной хроники. Своими воспоминаниями, историями театральной жизни с Галиной Климентьевной поделятся народные артисты Геннадий Овсянников и Зинаида Зубкова, а также друзья, земляки, родственники, гости из далекой Америки.



Макарова неизменно служила Купаловскому театру более полувека. За эти годы за ней закрепился образ настоящей белорусской женщины. Именно под нее драматург Андрей Макаенок писал героинь в своих пьесах. С постановки "Извините, пожалуйста!" по его произведению и начался театральный успех актрисы. В кино же она стала известна почти в 60 лет, после роли в фильме "Вдовы" Микаэляна.



