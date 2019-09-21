Купаловский театр приглашает отметить 100-ый театральный сезон

"Пикник в Александровском", посвященный 100-му театральному сезону Купаловского театра, начнется сегодня в 12 часов и закончится около полуночи. В программе праздника - экскурсии по театральному закулисью, куда никогда не "ступала нога зрителя": бутафорский, реквизиторский, гримерный и костюмерный цеха, а также арт-фойе и портретная галерея. В сквере, который еще называют театральным, ожидаются мастер-классы для детей и взрослых. А в 16 часов начнется концерт купаловцев.



Продолжит программу театрального пикника онлайн-трансляция спектакля "Радио Прудок" по книге Андрея Горвата. Вечером - программа "Будем танцевать".