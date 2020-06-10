Купаловский театр возобновляет показ спектаклей с 15 июня

В этом году обстоятельства сложились так, что Купаловский откроет сезон дважды: после двух месяцев перерыва театр возобновляет свои показы. И уже 15 июня на главной сцене состоится показ визитки Купаловского театра - спектакля "Павлинка".



Театр будет придерживаться мер безопасности во время проведения спектаклей. Рассадка будет осуществляться через определенную дистанцию в 2 места, а общая наполняемость зала главной сцены не будет превышать 100 зрителей (из 338 мест), а в зале камерной сцены - не более 40 зрителей (из 80 мест).





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