Концерты, перформансы, встречи со знаменитыми артистами, экскурсии по загадочному закулисью. Театральный пикник сегодня развернулся в сквере возле театра Янки Купалы. Повод весомый. Купаловцы открыли юбилейный, сотый сезон.

Об атмосфере праздника Лариса Гулякевич. Несмотря на прохладную и дождливую осеннюю погоду, атмосфера в Александровском сквере (его еще называют Театральным) теплая и творческая. Купаловский празднует открытие сотого сезона. Пожалуй, это впервые в истории, когда не зритель приходит в театр, а театр выходит к своим поклонникам. Впереди еще юбилеи: 130-летие самого здания театра и 80-летие легендарного спектакля "Павлинка". Гуляющие персонажи спектаклей в оригинальных костюмах с настоящими театральными декорациями и реквизитом спектаклей. Сегодня здесь можно встретить знаменитых актеров - купаловцев разных поколений.



Раскрывались сегодня и тайны закулисья, куда не ступала нога зрителя

Специальные экскурсии для гостей проводились по театральным цехам: бутафорскому, реквизиторскому, гримерному и костюмерному. Тут в прямом смысле рождается и одевается в декорации спектакль. Театральные истории и легенды о самом здании и его знаменитостях рассказывал молодой писатель Андрусь Горват, по книге которого сегодня прошла онлайн-трансляция спектакля "Радио "Прудок" в Театральном сквере. С одной стороны, Купаловский гордится своей историей, сохраняя традиции, с другой - идет в ногу со временем, используя самые новые технологии и современное оборудование. Билеты продаются через интернет.







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