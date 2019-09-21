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Купаловцы открыли юбилейный, сотый сезон
Концерты, перформансы, встречи со знаменитыми артистами, экскурсии по загадочному закулисью. Театральный пикник сегодня развернулся в сквере возле театра Янки Купалы. Повод весомый. Купаловцы открыли юбилейный, сотый сезон.
Об атмосфере праздника Лариса Гулякевич. Несмотря на прохладную и дождливую осеннюю погоду, атмосфера в Александровском сквере (его еще называют Театральным) теплая и творческая. Купаловский празднует открытие сотого сезона. Пожалуй, это впервые в истории, когда не зритель приходит в театр, а театр выходит к своим поклонникам. Впереди еще юбилеи: 130-летие самого здания театра и 80-летие легендарного спектакля "Павлинка". Гуляющие персонажи спектаклей в оригинальных костюмах с настоящими театральными декорациями и реквизитом спектаклей. Сегодня здесь можно встретить знаменитых актеров - купаловцев разных поколений.
Раскрывались сегодня и тайны закулисья, куда не ступала нога зрителя
Специальные экскурсии для гостей проводились по театральным цехам: бутафорскому, реквизиторскому, гримерному и костюмерному. Тут в прямом смысле рождается и одевается в декорации спектакль. Театральные истории и легенды о самом здании и его знаменитостях рассказывал молодой писатель Андрусь Горват, по книге которого сегодня прошла онлайн-трансляция спектакля "Радио "Прудок" в Театральном сквере. С одной стороны, Купаловский гордится своей историей, сохраняя традиции, с другой - идет в ногу со временем, используя самые новые технологии и современное оборудование. Билеты продаются через интернет.
Концерты, перформансы, театральные встречи
Актеры исполняли песни и из любимых спектаклей под аккомпанемент уникального купаловского оркестра, который также является достопримечательностью театра. Среди сюрпризов для поклонников Мельпомены - кастинг для участия в "Павлинке". На небольшие роли в спектакле отбирались молодые люди и дети. Завершится театральный пикник к полуночи программой "Будем танцевать" с участием музыкальных групп, в состав которых входят сами купаловцы.
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