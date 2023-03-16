Квентин Тарантино написал сценарий для своего, вероятно, последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к своей новой и, возможно, последней кинокартине, пишетSputnik со ссылкой на журнал Hollywood Reporter.



По данным источников издания, сценарий называется "Кинокритик" (The Movie Critic), главная героиня - женщина. Уточняется, что фильм может быть посвящен Полин Кейл - эта американская журналистка была одним из самых влиятельных кинокритиков.



Журнал обращает внимание на то, что эта работа может стать последним полнометражным фильмом в карьере режиссера, который не один раз говорил о том, что намерен снять не более 10 картин. Сейчас на его счету девять фильмов - если считать две части "Убить Билла" (Kill Bill) как одну работу.



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