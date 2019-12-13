Лариса Гулякевич приглашает на культурный "Променад"

Международная выставка "Минск - Париж" открылась сегодня в галерее Савицкого, рядом, во Дворце Республики, представлены фотоработы, посвященные украинским красавицам, а в Большом театре Беларуси проходит десятый Рождественский оперный форум.



На культурный "Променад" приглашает Лариса Гулякевич. "Минск - Париж" - международная выставка современного искусства открывается сегодня в художественной галерее Михаила Савицкого. В нее вошли около ста произведений живописи, графики, скульптуры, арт-объектов белорусских и французских художников, которых объединяет участие в одном из самых престижных парижских салонов Art Capital.



Большое разнообразие стилей и направлений - от гиперреализма до беспредметного искусства. Здесь также представлены различные жанры живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, тематическая картина. Удивляет богатство техник и материалов - от традиционного масла на полотнедо металлических сплавов и сложных коллажей. Среди белорусских авторов Владимир Товстик, Валерий Шкарубо, Виктор Альшевский и много других. Французскую сторону представляют 25 авторов. Среди них президент "Салона рисунка и акварели" Даниэль Галле, руководитель самой большой группы сюрреалистов салона "Сравнение"Лукаш Кандл.











Современный образукраинской женщины - хранительницы семейного уюта и тепла

Художественная галерея "Университет культуры" приглашает на фотовыставку "Красавица-украинка". Главные героини - известные украинки, а также красавицы из народа, одетые в современные национальные наряды. Более пяти десятков снимков созданы в масштабном проекте Ethno Fashion by Pоtlova. Дизайнер, стилист, имиджмейкер Екатерина Потлова представила один из этнопроектов. На фотоснимках изображены образы княгинь Киевской Руси. Наряды и реквизит для снимков создавались вручную.





Минск встречает звезд академического вокала

Юбилейный международный Рождественский оперный форум, десятый по счету, проходит в эти дни на сцене Большого театра Беларуси. На суд зрителей представят четыре репертуарных постановки с приглашенными солистами.

Какая же программа ждет поклонников оперы на выходных? 14 декабря солисты, хор и оркестр главного киевского театра дадут на белорусской сцене оперу Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". А в воскресенье, 15 декабря, чарующая "Турандот" Джакомо Пуччини. Главные партии исполняют такие приглашенные артисты, как Томас Пол - выпускник Зальцбургской консерватории Моцартеум. В партии Лиу Клаудия Канг из Кореи. Ей аплодировали зрители крупнейших оперных театров Франции.