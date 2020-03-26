Легендарная "Паўлінка" в онлайн-формате. Завтра спектакль будет транслироваться на весь мир

Легендарная "Паўлінка" в онлайн-формате. Такой подарок ко Дню театра 27 марта решил сделать Купаловский своим зрителям. Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в интернете на весь мир. Не выходя из дома познакомиться с шедевром театрального искусства и колоритными героями Янки Купалы можно через специальное мобильное приложение в сети любого оператора Беларуси и других стран мира без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит виртуально оказаться в театральном зале Национального академического театра имени Янки Купалы и увидеть спектакль на сцене с разных ракурсов. Также будут доступны субтитры на русском языке. Показ начнется завтра в 19:00.



