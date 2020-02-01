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Легендарное возвращение оперной дивы Марии Гулегиной
Вечером впервые за 30 лет отсутствия услышат легендарное драматическое сопрано Марии Гулегиной. В Большом театре пройдет трехчасовой концерт оперной дивы. Заслуженная артистка БССР открывает сезоны в Ла Скала и Метрополитен-опере, в Мариинке и Ковент-Гардене. Это ее тембром поют Тоска, леди Макбет и Аида на ведущих мировых площадках. Но подмостки именно нашего Большого стали первой большой сценой для Гулегиной. Выпускница Одесской консерватории работала в Театре оперы и балета на протяжении шести лет. В Минск певица прилетела в понедельник, в течение недели она встречалась со студентами творческих вузов и дала десяток интервью.
Мария Гулегина споет партии Аиды, Амелии, Абигайль и Тоски
Сегодня Гулегина споет партии Аиды, Амелии, Абигайль и Тоски. Вместе с ней на сцену выйдет хор Большого театра. Дирижировать оркестром пригласили итальянца Альберто Веранези.
95 % билетов на концерт Марии Гулегиной раскуплены
В театре ожидается аншлаг: 95 процентов билетов стоимостью от 47 до почти полутысячи рублей раскуплены.
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