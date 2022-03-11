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Легендарной Глебовке - 75
Юбилей легендарной Глебовки! Сегодня старейшее в стране среднее специальное художественное учреждение образования празднует 75-летие. Савицкий, Данциг, Кашкуревич, Шарангович, Миско - лишь часть именитых выпускников Глебовки. С Минского государственного художественного колледжа имени Глебова в свое время началась новая история изобразительного искусства Беларуси. Ведь после Великой Отечественной войны у нас не осталось ни одного подобного заведения по подготовке специалистов.
Глебовка - знак качества, поступить сюда всегда было не просто. Так, например, на "живопись" - конкурс в среднем 12 человек на место, а мастерству скульптуры и вовсе обучают только тут и в колледже имени Ахремчика. Учащиеся регулярно становятся лауреатами престижных международных конкурсов и стипендиатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.
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