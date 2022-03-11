Легендарной Глебовке - 75

Юбилей легендарной Глебовки! Сегодня старейшее в стране среднее специальное художественное учреждение образования празднует 75-летие. Савицкий, Данциг, Кашкуревич, Шарангович, Миско - лишь часть именитых выпускников Глебовки. С Минского государственного художественного колледжа имени Глебова в свое время началась новая история изобразительного искусства Беларуси. Ведь после Великой Отечественной войны у нас не осталось ни одного подобного заведения по подготовке специалистов.



Глебовка - знак качества, поступить сюда всегда было не просто. Так, например, на "живопись" - конкурс в среднем 12 человек на место, а мастерству скульптуры и вовсе обучают только тут и в колледже имени Ахремчика. Учащиеся регулярно становятся лауреатами престижных международных конкурсов и стипендиатами спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи.