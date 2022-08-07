Легендарной "Павлинки" могло не быть! Но случилась романтическая история

2022-й, Год исторической памяти, ознаменован множеством знаковых для Беларуси событий. Речь о поводах и датах, которые не подогнать под календарь. Например, в 2022-м мы вспоминаем тех, без кого почти невозможно представить белорусское национальное искусство слова - они сформировали "мужыцкую мову" в литературный белорусский язык.

Янка Брыль, Пимен Панченко, Алесь Адамович, Тишка Гартный и, конечно, наши классики - Максим Танк, Якуб Колас и Янка Купала. К слову, в нынешнем году мы празднуем юбилей не только самого первого народного поэта Беларуси - Купалы, но и некоторых его хрестоматийных произведений. "Павлинка" между строк в сюжете Ольги Медведь (видео).