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Легендарной пьесе Янки Купалы "Паўлінка" исполнилось 110 лет
110 лет легендарной купаловской "Паўлінцы"! Комедию в двух актах первый народный поэт Беларуси написал в 1912 году в фольварке Окопы Логойского района. Все персонажи сцен из шляхецкой жизни (так свое произведение описал сам автор) - это реальные люди. На каждого из героев у Янки Купалы был прототип из его же окружения: друзей, соседей. Однако пьесы могло и не быть, изначально "Паўлінка" написана как лирический рассказ про любовь "А вербы шумели".
Язык Павлинки, персонажа Павлинки, исключительный народный язык, остроумный язык. Возьмем хотя бы образ той же Павлинки. Простите, в 40 страницах текста Павлинка как персонаж использовала почти 80 фразеологизмов, и ни один из них не повторен.Галина Воронова, ученый секретарь Государственного литературного музея Янки Купалы:
Долго об этой лирической повести не было ничего известно. Сама рукопись находилась в тетради с пьесой и хранилась в белорусском музее имени И. Луцкевича в Вильно."Паўлінка" имеет самую богатую сценическую историю из пьес Купалы. Первая читка ее состоялась на следующий же день после завершения произведения, а первая постановка уже через полгода. "Паўлінка" и сегодня визитка белорусской театральной сцены. Поставленный в годы военной эвакуации труппы Купаловского в Томске в 1944 году, спектакль в неизменном виде идет на подмостках по сей день.
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