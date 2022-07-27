Легендарной пьесе Янки Купалы "Паўлінка" исполнилось 110 лет

Долго об этой лирической повести не было ничего известно. Сама рукопись находилась в тетради с пьесой и хранилась в белорусском музее имени И. Луцкевича в Вильно. "Паўлінка" имеет самую богатую сценическую историю из пьес Купалы. Первая читка ее состоялась на следующий же день после завершения произведения, а первая постановка уже через полгода. "Паўлінка" и сегодня визитка белорусской театральной сцены. Поставленный в годы военной эвакуации труппы Купаловского в Томске в 1944 году, спектакль в неизменном виде идет на подмостках по сей день.

Ольга Лещинская, профессор кафедры белорусского языка Гомельского госуниверситета им. Ф. Скорины