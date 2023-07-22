Легендарные "Песняры" споют у Купаловского театра 22 июля

В Александровском сквере аура "Беловежской пущи", где будет "Ясь касіць канюшыну", а в компании с ним не купаловская "Павлинка", а "Александрина" и "Вероника". Сегодня "Песняры" дадут бесплатный концерт у Купаловского театра. Это будет полуторачасовое выступление в рамках марафона летних концертов "Губернаторский сад".



Каждую неделю по субботам мастера искусств Беларуси поочередно собирают прохожих у сцены Александровского сквера. Сегодня в живом звуке посвящение композитору-юбиляру Игорю Лученку. В этом году маэстро мог бы встретить 85-й день рождения.





"Плотная связь со зрителем - это очень важно. Артист тогда отдает больше энергии зрителю", - считает ведущий солист ансамбля "Песняры" Олег Железняков.

Солист ансамбля Артур Михайлов уверен: "Формат такого открытого выступления - это тот самый момент и шанс показать, что мы со зрителем и поем для него".

"Мы посвятим этот концерт Игорю Лученку. Ему исполнилось бы 85 лет. Мы споем самые крутые песни. И это будет бесплатно", - рассказал солист ансамбля Игорь Дударчик.