Легендарный балет "Спартак" в постановке Валентина Елизарьева впервые увидели на ташкентской сцене

Легендарный балет "Спартак" - в Ташкенте. Труппа Большого театра Беларуси во главе с Валентином Елизарьевым стала приглашенной звездой фестиваля "Очарование балета", который в эти дни проходит на сцене Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

В мире существует более 20 версий спектакля. В числе самых известных - постановка Валентина Елизарьева. Балет "Спартак" с удовольствием смотрят не только в Минске, но и в Японии, Китае и Южной Корее, а теперь и в Средней Азии.

В Узбекистан выехали 46 артистов балетной труппы и еще 13 первоклассных специалистов художественно-постановочной части. Все для того, чтобы за короткий срок "масштабировать" постановку под местную сцену. Как встречали "Спартака" в Ташкенте? Подробности у Нины Можейко.

Очарование балета

Гранд жете - из Минска в Ташкент. Шпагатом в воздухе на расстояние любой дальности труппу белорусского Большого не удивишь. И на этот раз "полет нормальный" - как по маслу прочной нити Великого шелкового пути.

Трус не танцует балет. Искусство для самых смелых и выносливых. Поэтому даже "в командировке" - балетный класс. С него начинается утро любого артиста. Независимо от возраста, статуса и достижений. Здесь тренируются в устойчивости, увеличивают дальность прыжка, растяжку и работают над мышечной силой. Классическое меню в рационе гладиаторов и воинов римской армии. В классе все равны.

Мы приехали, сидели в самолете 5 часов, естественно, нельзя давать большую нагрузку, нужно больше таких движений, чтобы разошлось тело, ноги, чтобы все начало работать, пришло в такой режим, иначе просто могут артисты травмироваться. Здесь главная цель моя как педагога - подготовить труппу к спектаклю. Чтобы они были в форме, не переутомлены и дали результат, который мы все ждем вечером. Игорь Артамонов, народный артист Беларуси

Но прежде "качает" легион его легат - маэстро Елизарьев. Человеческое тело в его умелых руках - главное выразительное средство, а это очень конкретные люди. Именно от истории реального Спартака автор не только хореографии, но и либретто оттолкнулся. За основу версию грека Плутарха. Именно в его пересказе событий восстание стало похоже на кино - со всеми деталями и подробностями.

С собой из Минска привезли несколько фур декораций, включая пантеон римских императоров, разумеется. Наши специалисты умеют масштабировать любой спектакль под разные нужды сцены. Выступали без оркестра, но под музыку, специально написанную композитором Арамом Хачатуряном для минской постановки Елизарьева.

Мы пришли вместе с замечательным художником Евгением Лысиком в Москве к нему в гости, он нас встретил так недоброжелательно, мягко говоря. "Я сороковую версию своего балета делать не буду". Но все-таки начался разговор. Он очень зажегся. Он сказал: "Я все сделаю, это будет специальная версия для Беларуси". И с тех пор спектакль живет. Валентин Елизарьев, народный артист СССР и Беларуси

С одобрения Хачатуряна свой "Спартак" был и в Ташкенте. В постановке народного артиста Узбекистана Ибрагима Юсупова. Но со временем спектакль исчез с афиши.

Это для нас просто праздник, особенно для узбекского народа и любителей именно балетного искусства. У нас билетов нет, а нам звонят, можно мы хоть стоя будем смотреть. Абдулло Алимов, художественный руководитель ГАБТ им. А. Навои

Хоп и брутальный "Спартак" на ташкентской сцене. Давайте по порядку "хоп" - в переводе с узбекского "согласен". Именно с договора двух Больших в Беларуси и в Узбекистане все и началось. А закончилось - сами видите - места есть разве что на люстре.

Тюбетейка - один из самых популярных головных уборов народов Средней Азии. Мода на них пошла в 30-е годы 20-го века. Ровно тогда, когда архитектор Щусев защитил проект этого величественного здания театра. Именно тюбетейку он поместил прямо над головой у зрителей в виде величественной розетки.

Не зря Большой в Ташкенте называют визитной карточкой Средней Азии. Из таких аутентичных деталей состоит весь театр. Стены выполнены в редкой технике "резьба по ганчю" - ручная работа. Академик Щусев - автор проекта знаменитой церкви Святителя Николая Чудотворца, Казанского вокзала в Москве. Но настоящую известность Щусеву принес главный некрополь в СССР - мавзолей Ленина.

Я люблю балет, но "Спартак", тем более минскую труппу, вижу впервые. Я думаю, что это очень эмоционально и слаженная работа. Мы не купили программки, но нам и не надо - все и так понятно. Зрители

Действие захватывает. Очень динамично, очень эмоционально, актерская игра на уровне и в целом вся постановка эпичная. Зрители

В том балете Григоровича не было женщин, здесь даже их больше. Зрители

Балет называют мужским, но у Елизарьева все по-другому. Душа спектакля - Фригия. Ее тело - все, включая твердые пуанты - главный проводник смысла, без которого ни один балет не имеет значения.

Я более чем уверена, что интересные партии получаются не просто так, а они должны наполниться опытом. Я сегодня стояла перед сценой, и у меня перед моим выбегом ком в горле и слезы в глазах. Можно просто слушать музыку, и в ней все есть. А если еще это дополняется опытом, это счастье для артиста. Людмила Хитрова - заслуженная артистка Беларуси

Спектакль взрослеет вместе с тобой, и ты каждый раз ищешь какие-то новые грани, потому что танцевать одно и то же - такое клише, по крайней мере, мне неинтересно. И каждый спектакль разный. Антон Кравченко, народный артист Беларуси

На опыте подавления восстаний и обаятельный Красс, заслуженный артист Беларуси Юрий Ковалев.

Наверное, где-то похожи психотипы, но я надеюсь, я не такой мерзавец. Поддерживала публика, она понимает, что было физически тяжело. Юрий Ковалев, заслуженный артист Беларуси

В декабре ждем узбекскую оперу в Минске. Такие условия обмена. Мы им балет, а они нам оперу "Искатели жемчуга". Готовятся с восточным размахом.

Мы специально пригласили из Франции очень известную женщину - дирижера маэстро Наталью Марен, и сейчас они работают с нашими певцами. Французский язык, вы сами знаете, очень красивый, но очень сложный для вокалистов, итальянский легче петь, но французский - там есть секреты. Рамиз Усманов, генеральный директор ГАБТ им. А. Навои