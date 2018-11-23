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Легендарный тенор, звезда мировой оперной сцены Хосе Каррерас прибыл в белорусскую столицу

Легендарный тенор, звезда мировой оперной сцены, лауреат премии "Грэмми" прибыл в белорусскую столицу.

До Беларуси артист выступил в Японии и теперь готовится покорить нашу публику. Услышать виртуозное пение меломаны смогут 25 ноября во Дворце Республики - там пройдет большой концерт испанского гостя. Свой же визит в нашу страну синьор Каррерас начал с общения с журналистами Агентства теленовостей. Прямо в vip-зале национального аэропорта он ответил на несколько вопросов. И первым, что в беседе особо хотел подчеркнуть Каррерас, - это то, что он второй раз в Минске и вернулся сюда, впечатленный страной и характером белорусов.
Хосе Каррерас, начавший свою певческую карьеру в восемь лет, в одиннадцать уже дебютировал на оперной сцене. Лирический тенор - он исполнитель уникального репертуара, в который входят более шестисот произведений разных жанров. Желанный гость на лучших сценах мира. Младший из знаменитой "золотой" тройки теноров - Лучано Паваротти, Хосе Каррерас и Пласидо Доминго в современную историю вошли совместным исполнением легендарных хитов классической музыки.

Завтра у Хосе Каррераса - первая репетиция с академическим симфоническим оркестром Беларуси и дирижером Аркадием Бериным, в тандеме с которыми и выступит во Дворце Республики. Субботним же вечером именитый исполнитель станет гостем шоу "Макаенка,9" на нашем канале. Итак, смотрите в 8 вечера на "Беларусь1".

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