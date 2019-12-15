Ленты "Беларусьфильма" не нуждались в знаке качества - они и были им. На картинах киностудии воспитывались дети

Отечественный кинематограф в масштабах союзной республики развивали люди, чьи имена гремели не только на просторах СССР. Они были проводниками в большое кино. И это большое кино было. Тарич, Корш-Саблин, Туров, Пташук, Климов. Целая плеяда режиссеров. Не говоря уже об артистах, которых узнавали на следующий день после премьеры. Тогда кинематограф был искусством для масс в хорошем смысле этого слова. На картинах "Беларусьфильма" воспитывались дети. Достаточно вспомнить нечаевские сказки "Приключения Буратино" и "Красную Шапочку".В общем, база у нас есть. Еще какая. Чем же обернется дело в ближайшем будущем - увидим.



А пока вспомнить времена, когда "Беларусьфильм" блистал, поможет сюжет Нины Можейко."Першая нацыянальная фільма" - да, слово "фильм" в середине 20-х было исключительно женского рода. "Лесную быль" режиссера Юрия Тарича принято считать законодательницей мейнстрима на свое кино: пролетарского по содержанию и национального по форме. В титрах впервые обозначено: производство Белгоскино. Сюжет простой и понятный для того времени - история свинопаса, который свергает пана и становится бойцом Красной армии.Хозрасчетная организация Белгоскино, в которой числилось всего 10 человек



А вот создать базу еще предстояло. Отсутствие кадров - главная проблема того времени. Нужно было научиться и научить делать кино. Так, в Минск после театрального училища и работы на Госкино приехал Корш-Саблин, Тарич присоединился к прогрессивному движению, будучи в Ленинграде. Именно там располагалась техническая база.





"Беларусьфильмом" киностудия стала после войны - в 1946-м

Наступила эпоха легендарных военных фильмов. Это и понятно, в стране, которая потеряла каждого четвертого, а то и третьего, кинематографисты настолько увлеклись этой темой, что студия получила неофициальное название "Партизанфильм".

Имя белорусской киностудии гремело на весь Союз

Достаточно назвать такие картины, как "Часы остановились в полночь" и "Девочка ищет отца". Кстати, последняя лента стала одной из самых кассовых. А вот дипломная работа Виктора Турова "Через кладбище" и вовсе вошла в топ-100 картин о войне - по мнению ЮНЕСКО.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, режиссер, художественный руководитель Театра-студии киноактера:

"Базовая культура общества, в котором творились эти картины, была достаточно очевидной - это историзм, патриотизм, нравственность, этика. То, что, к сожалению, сегодня претерпевает определенные изменения, не миновало и Беларусь, пережившую грандиозные по кризису времена с начала 90-х годов. Страна восстановилась, как мне кажется, страна начинает строить какое-то новое общество, выстраивает новые отношения, и, очевидно, у нее будет новый кинематограф".





С именем Виктора Турова связан национальный киноренессанс

Его телевизионный вариант романа Мележа "Люди на болоте" - настоящее воплощение белорусской идеи. Впрочем, именно в этот период экранизировать свой литературный материал стало модно. Приглашенным артистам из Москвы и Ленинграда приходилось учить белорусский язык."Шчырымі" белорусов на экране делал и Михаил Пташук. "Знак беды" - не единственная психологическая драма. Настоящую трагедию как она есть показал лицом - в прямом смысле этого слова - Элем Климов. Он задумал "Убить Гитлера" в военной драме по сценарию белоруса Алеся Адамовича "Иди и смотри". Этот мальчик постарел за мгновение. Для исполнителя главной роли - 14-летнего Алексея Кравченко - это был дебют. Но ничего общего с актерскими лаврами и привычной мишурой этот опыт не имел. Для юноши это была личная война, которую он пережил за девять месяцев съемок.

Больше 30 лет назад ему уже задавали этот вопрос в Хатыни. "Леша, а зачем и ради чего эта картина?". "Чтобы не было войны". Он и сегодня отвечает так же. Можно проследить закономерность - белорусское кино каждый раз ждал успех, когда литературной основой становилось произведение самих же белорусов. Загадка национального кинематографа. И тонкая душа "Белых Рос". Ее крупным планом показал режиссер Игорь Добролюбов в одноименном фильме. А вы его и так узнали.

Автор сценария - белорусский драматург Алексей Дударев. Тогда еще молодой человек даже и представить не мог, что правду жизни так легко полюбит зритель. К слову, худсовет в Москве после просмотра картины утвердил сразу 1200 копий для проката. Максимальное количество. А здесь бережно хранится кинематографическое золото - около 10 тысяч единиц. Сегодня формирование цифровой библиотеки - стратегическое направление деятельности, ведь это может принести дополнительный доход. Вначале фотохимическая обработка - чистят от пыли и грязи. Затем сканируют на специальном аппарате, а после приступают к реставрации и ретуши. Это самый длительный процесс.

Главная цель реставрации - обновление качества

На разных этапах пленка проходит коррекцию цвета и звука, удаляются легкий треск и щелчки. В этом же помещении проходит финальная реставрация колористики с дефектами от времени. На выходе получаем честное HD. Но удовольствие не из дешевых. Да и специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки. Дело планируют поставить на конвейер.

Валерий Грошевский, ведущий специалист по цифровым кинотехнолгическим процессам Национальной киностудии "Беларусьфильм":

"За этот год подготовили, отсканировали больше 50 фильмов. Они уже были переведены в новый цифровой формат. Лист ожидания очень большой. Первый фильм, который мы делаем, это "Не покидай", который мы выпустим к нашему Дню кино. Он выйдет на Yutube-канале. Дальше будем согласовывать список с телевизионными каналами. Расширяем и список контактов. С "Беларусьфильмом" уже хотят сотрудничать кинопроизводители из Китая и Индии. Последние с удовольствием использовали павильоны и специалистов киностудии".